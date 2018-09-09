В Баку спасли котят, застряших в проеме крыши здания метро - ВИДЕО - ФОТО
9 сентября 2018 12:30 405
В Баку прохожие спасли трех котят, забравшихся на стеклянную пирамиду, возведенную над входом станции метро "Ичеришехер".
Как передает Day.Az, мяуканье котят собрало целую толпу, и два человека согласились взобраться на постройку, после чего по одному спустили их вниз.
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