В Баку будет облачно, но без осадков

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков, говорится в воскресенье в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Днем умеренный северо-западный ветер сменится северо-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-22, днем 27-31 градус тепла, в Баку ночью 20-22, днем 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70, днем 40-45 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды 24-25 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркян, Говсаны, Сахиль, Шихово) 25-26 градусов тепла, умеренный северо-западный ветер сменится северо-восточным.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Ночью в некоторых северных и западных районах ожидаются дожди, вероятны грозы. Западный ветер ночью и утром местами усилится.

Температура воздуха ночью 17-22, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью 11-16, днем 19-24 градуса тепла.