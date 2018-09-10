Продолжаются совместные учения Азербайджана и Турции - ВИДЕО

10 сентября 2018 11:30

Согласно плану летно-тактических учений "Сокол ТурАз - 2018", продолжаются полеты боевых самолетов военно-воздушных сил Азербайджана и Турции.

Об этом говорится в понедельник в сообщении минобороны Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе учений выполняются задачи по взаимодействию военно-воздушных сил двух стран во время совместных операций, изучению возможностей боевого слаживания, уничтожению наземных целей условного противника нанесением ударов с воздуха и другие задания.

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