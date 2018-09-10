В Лянкяране изъято незаконное оружие

В лянкяранском селе Джил из домов трех жителей изъяты винтовки.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, информацию распространило министерство внутренних дел.

В результате оперативных мероприятий, проведенных на основе поступившей информации сотрудниками отдела полиции города Лянкяран, был произведен обыск в домах трех местных жителей - Имрана Абдуллаева, Ширвана Акперова и Эльмина Рзаева. В ходе мероприятий были обнаружены и изъяты не имеющие соответствующих документов охотничьи ружья марок "ТОЗ-16", "ИЖ-58" и "ИЖ-18".

По факту ведется расследование.

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