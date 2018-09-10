В Лянкяране изъято незаконное оружие
10 сентября 2018 13:18 119
В лянкяранском селе Джил из домов трех жителей изъяты винтовки.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, информацию распространило министерство внутренних дел.
В результате оперативных мероприятий, проведенных на основе поступившей информации сотрудниками отдела полиции города Лянкяран, был произведен обыск в домах трех местных жителей - Имрана Абдуллаева, Ширвана Акперова и Эльмина Рзаева. В ходе мероприятий были обнаружены и изъяты не имеющие соответствующих документов охотничьи ружья марок "ТОЗ-16", "ИЖ-58" и "ИЖ-18".
По факту ведется расследование.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
13:49 1
Прогноз погоды на завтра
13:49