В Лянкяране изъято незаконное оружие

10 сентября 2018 13:18

В лянкяранском селе Джил из домов трех жителей изъяты винтовки. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, информацию распространило министерство внутренних дел. 

В результате оперативных мероприятий, проведенных на основе поступившей информации сотрудниками отдела полиции города Лянкяран, был произведен обыск в домах трех местных жителей - Имрана Абдуллаева, Ширвана Акперова и Эльмина Рзаева. В ходе мероприятий были обнаружены и изъяты не имеющие соответствующих документов охотничьи ружья марок "ТОЗ-16", "ИЖ-58" и "ИЖ-18". 

По факту ведется расследование. 

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