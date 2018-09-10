Жуткие кадры наезда на пешехода в Баку - ВИДЕО
10 сентября 2018 14:24 1 086
В поселке Кешля Низаминского района Баку произошло серьезное ДТП.
Как сообщает gapp.az, пешеход - молодой человек лет 20-25 - внезапно выбежал на дорогу из-за припаркованного внедорожника. Не ожидавший этого водитель такси пытался увернуться от пешехода, уйдя влево, но не успел. От удара о капот молодого человека подбросило в воздух и откинуло на дорогу, передает Day.Az.
Пострадавший с тяжелыми травмами доставлен в больницу, по факту начато разбирательство.
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