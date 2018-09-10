Жуткие кадры наезда на пешехода в Баку - ВИДЕО

10 сентября 2018 14:24

В поселке Кешля Низаминского района Баку произошло серьезное ДТП.

Как сообщает gapp.az, пешеход - молодой человек лет 20-25 - внезапно выбежал на дорогу из-за припаркованного внедорожника. Не ожидавший этого водитель такси пытался увернуться от пешехода, уйдя влево, но не успел. От удара о капот молодого человека подбросило в воздух и откинуло на дорогу, передает Day.Az.

Пострадавший с тяжелыми травмами доставлен в больницу, по факту начато разбирательство.

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В Баку автомобиль подбросил пешехода в воздух

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