В России арестован сепаратист, объявленный Азербайджаном в розыск
В России арестован объявленный в розыск правоохранительными органами Азербайджана сепаратист Фахраддин Аббасов (Абосзаде).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, информацию распространили российские СМИ.
Отмечается, что для передачи Фахраддина Аббасова Азербайджанской Республике Люберецкий городской суд Московской области избрал в его отношении меру наказания в виде ареста сроком на один месяц.
Напомним, что за время проживания в России Фахраддин Аббасов выступал с оскорбительной речью против Азербайджана. Он неоднократно посещал Армению, постоянно защищал эту страну и выступал с речью, направленной против территориальной целостности Азербайджана.
Отметим, что Фахраддин Аббасов родился 25 декабря 1956 года в лерикском селе Былабенд.
В 1993 году он приступил к сепаратистской деятельности в Азербайджане. В 1994 году бежал из Азербайджана и жил в России. Хотя в 2014 году Ф.Аббасов обратился в соответствующие российские структуры для получения гражданства, стать гражданином РФ ему не удалось.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!