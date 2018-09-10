В России арестован сепаратист, объявленный Азербайджаном в розыск

Напомним, что за время проживания в России Фахраддин Аббасов выступал с оскорбительной речью против Азербайджана. Он неоднократно посещал Армению, постоянно защищал эту страну и выступал с речью, направленной против территориальной целостности Азербайджана.

Отметим, что Фахраддин Аббасов родился 25 декабря 1956 года в лерикском селе Былабенд.

В 1993 году он приступил к сепаратистской деятельности в Азербайджане. В 1994 году бежал из Азербайджана и жил в России. Хотя в 2014 году Ф.Аббасов обратился в соответствующие российские структуры для получения гражданства, стать гражданином РФ ему не удалось.