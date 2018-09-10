Азербайджан может начать поставлять пиявок в Европу

Начались переговоры о продаже в Азербайджане и за его пределами пиявок, выращенных в искусственных условиях.

Об этом в понедельник сказал Trend директор Института зоологии Национальной академии наук Азербайджана Эльман Юсифов, передает Day.Az.

По его словам, одна из местных компаний проявила интерес к пиявкам, выращенным Институтом зоологии. На основе договора, который будет подписан с компанией, планируется выращивание и продажа этих пиявок компании, которая будет осуществлять их реализацию на рынке.

Юсифов отметил, что впервые в Азербайджане Институтом зоологии было организовано размножение пиявок в искусственных условиях. Пиявок уже около двух тысяч, и они переданы Мингячевирскому практико-опорному пункту.

Директор института отметил очень высокую способность пиявок к размножению и добавил, что одна пиявка откладывает 1-2 кокона, из каждого кокона появляются 12-13 детенышей.

"В Азербайджане пиявки стоят от 50 гяпик до двух манатов, а за границей одна пиявка продается за восемь евро", - добавил Юсифов.

Также Юсифов сказал, что искусственное размножение пиявок устраняет необходимость ловить их в природе.

"В настоящий момент все продаваемые в стране и экспортируемые за рубеж пиявки отлавливаются в природе. Бизнесмены чаще продают пиявки в Россию, Турцию и европейские страны. В случае искусственного размножения пиявок их можно продавать сколько угодно. Однако неправильно ловить их в дикой природе и затем продавать", - сказал Юсифов.

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