Джавид Гурбанов: Ислам - это наука, и к религии нужно подходить с научной точки зрения

Железнодорожники Азербайджана проявляют бдительность в вопросах религии.

Об этом в понедельник на мероприятии "Религиозный экстремизм как угроза общественной безопасности и духовным ценностям", проведенном Госкомитетом по работе с религиозными структурами совместно с ЗАО "Азербайджанские железные дороги", сказал председатель ЗАО Джавид Гурбанов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гурбанов отметил, что нужно принимать все так, как оно есть, нельзя быть суеверным. Председатель ЗАО сказал, что ислам - это наука, и к религии нужно подходить с научной точки зрения, нельзя превращать ислам в суеверие.

"Азербайджан является независимой и свободной страной. Необходимо быть бдительными, быть рядом с государством и двигаться к развитию. В Азербайджане существует свобода вероисповедания. Нужно правильно это оценивать, правильно соблюдать религию", - добавил Гурбанов.

Гурбанов призвал всех быть внимательными в вопросе религии.