В газете “Los Angeles Times” опубликована статья о красоте Баку

В испаноязычной версии авторитетной американской газеты "Los Angeles Times" ("Hoy Los Angeles") опубликована обширная статья под заголовком "Баку: Корона Каспийского моря".

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, в статье, написанной главным редактором газеты Александро Масиэлем, автор делится впечатлениями от визита в Азербайджан, подробно информирует о развитии нашей страны, неописуемой красоте Баку, достопримечательностях и трансформациях, произошедших за последние годы, передает Day.Az.

А.Масиэль отметил, что до визита не имел представления об Азербайджане, знал лишь название страны и ее географическое расположение, но вышеупомянутая поездка изменила его взгляд. Автор выразил удовлетворение тем, что смог воочию увидеть развитие Азербайджана.

А.Масиэль довел до внимания, что в нашей стране представители различных религий, будь то мусульмане, иудеи, ортодоксальные христиане или католики, живут в мире и согласии. Он приводит цитату из высказывания генерального консула Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаева: "Толерантность или терпимость означает терпеливое отношение человека к чему-то, что беспокоит его. На примере Азербайджана мы видим даже больше, чем толерантность. В Азербайджане это проявляет себя в уважении к вероисповеданию, традициям и обычаям других людей. Это обеспечивает мирное сосуществование народов в нашей стране".

В заключение автор рекомендует читателям посетить Азербайджан, "открыв" для себя эту страну.

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