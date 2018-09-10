Госкомитет: Азербайджанское общество должно бороться с суевириями

Силы, которые хотят использовать религиозный радикализм, стремятся проникнуть в различные государственные структуры. И в этом вопросе каждый должен быть внимательным и не допускать этого.

Об этом в понедельник на мероприятии "Религиозный экстремизм как угроза общественной безопасности и духовным ценностям", проведенном Госкомитетом по работе с религиозными структурами совместно с ЗАО "Азербайджанские железные дороги", сказал заместитель председателя госкомитета Сиявуш Гейдаров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гейдаров отметил, что никто не может использовать ислам в каких-либо целях.

"Даже международные организации хотят, чтобы в Европе также установилась этническая и религиозная толерантность, которая есть в Азербайджане", - добавил Гейдаров.

Зампредседателя госкомитета отметил, что необходимо придавать серьезное значение единству, солидарности в Азербайджане.

Гейдаров сказал, что за последние годы были устранены случаи рассечения головы, битья цепями и другие подобные случаи в месяц Мухаррам.

"Сегодня одной из проблем общества также являются суеверия. С этим необходимо также бороться", - сказал зампредседателя госкомитета.

По его словам, за суеверием стоит радикализм, экстремизм. Также Гейдаров сказал, что суеверия наиболее часто проявляются в месяц Мухаррам.

"Поэтому надо быть внимательными. В особенности приезжающие из-за рубежа стремятся распространять среди остальных людей то, чему они там научились. Считается нецелесообразным получать религиозную информацию в социальных сетях", - добавил Гейдаров.