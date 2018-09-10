На одной из дорог Баку завершилось строительство остановок карманного типа

10 сентября 2018 22:00

На одной из дорог Баку завершилось строительство остановок карманного типа, говорится в понедельник в сообщении в Бакинского транспортного агентства (БТА).

Завершена работа по строительству остановки перед новым жилым комплексом по адресу: Ени Сальян, 22 и остановки на противоположной стороне дороги.

На остановках были также установлены павильоны и информационные стенды.

Отметим, что по 45 адресам началось строительство остановок карманного типа с учетом государственных строительных норм Азербайджана.

Адреса были определены на основе обращений граждан и анализов, проведенных специалистами БТА.

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