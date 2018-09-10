Тяжелая авария в Губе, есть пострадавшие

10 сентября 2018 22:38

В Губе произошло ДТП. 

Как сообщает Report, авария зарегистрирована на пролегающем через село Ростов отрезке дороги Губа-Гонагкенд. 

Столкнулись легковые автомобили марок "Daewoo Nexia" и "Renault". Пострадавшие в результате ДТП водитель "Daewoo Nexia", житель губинского села Афурджа Намик Насрулла оглу Сираджев 1963 г.р., водитель автомобиля "Renault" Хикмет Насиров 1954 г.р. и его внучка, жительница села Ростов Айтадж Рамиль гызы Насирова 2002 г.р. госпитализированы. 

Их состояние оценивается как средней тяжести. 

Факт расследуется отделением полиции Губинского района. 

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