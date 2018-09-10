Тяжелая авария в Губе, есть пострадавшие
10 сентября 2018 22:38 268
В Губе произошло ДТП.
Как сообщает Report, авария зарегистрирована на пролегающем через село Ростов отрезке дороги Губа-Гонагкенд.
Столкнулись легковые автомобили марок "Daewoo Nexia" и "Renault". Пострадавшие в результате ДТП водитель "Daewoo Nexia", житель губинского села Афурджа Намик Насрулла оглу Сираджев 1963 г.р., водитель автомобиля "Renault" Хикмет Насиров 1954 г.р. и его внучка, жительница села Ростов Айтадж Рамиль гызы Насирова 2002 г.р. госпитализированы.
Их состояние оценивается как средней тяжести.
Факт расследуется отделением полиции Губинского района.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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