Тяжелая авария в Губе, есть пострадавшие

В Губе произошло ДТП.

Как сообщает Report, авария зарегистрирована на пролегающем через село Ростов отрезке дороги Губа-Гонагкенд.

Столкнулись легковые автомобили марок "Daewoo Nexia" и "Renault". Пострадавшие в результате ДТП водитель "Daewoo Nexia", житель губинского села Афурджа Намик Насрулла оглу Сираджев 1963 г.р., водитель автомобиля "Renault" Хикмет Насиров 1954 г.р. и его внучка, жительница села Ростов Айтадж Рамиль гызы Насирова 2002 г.р. госпитализированы.

Их состояние оценивается как средней тяжести.

Факт расследуется отделением полиции Губинского района.