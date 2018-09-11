В Баку изменена схема движения одного из автобусных маршрутов

11 сентября 2018 10:53

В Баку внесены изменения в схему движения автобусов маршрута номер 7B.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Бакинском транспортном агентстве, согласно изменениям, автобусы указанного маршрута будут курсировать от парка "Ени Ясамал" до центра транспортного обмена "Кероглу", передает Day.Az.

Ранее автобусы осуществляли пассажироперевозки по маршруту Ени Ясамал, ул. М. Хиябани - станция метро "Ахмедли".

В настоящее время автобусы работают в тестовом режиме в соответствии с новой схемой движения.

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