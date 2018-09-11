Бакметрополитен меняет график движения поездов

15 сентября поезда Бакметрополитена будут курсировать в соответствии с осенне-зимним графиком движения. Об этом сказал во вторник Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакметрополитен" Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.

По его словам, утром и вечером, когда увеличивается интенсивность пассажиропотока, интервалы между поездами на линии "Ази Асланов-28 Мая" составят две минуты, в остальное время суток - 2,5 минуты, поздно вечером, после час пик, поезда будут ходить с интервалом в три и более минуты.

"Учитывая особенности линий Бакметрополитена, в направлении "Дарнагюль" и "Ичеришехер" от станции "28 Мая" и обратно интервал будет увеличен вдвое. Необходимо особо подчеркнуть, что при въезде поездов на пути от станции "Бакмил" или до их отправки в депо может быть несколько увеличен интервал на участке "Улдуз-Ази Асланов". Данный график касается рабочих дней. В выходные и нерабочие дни в Бакинском метрополитене применяется другой график движения", - сказал Мамедов.

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