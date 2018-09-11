В Азербайджане ожидаются сильный ветер и дожди

В среду в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром в отдельных местах полуострова возможен дождь, северо-западный ветер временами будет усиливаться. Об этом говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 19-23, днем - 26-30 градусов тепла, в Баку ночью - 20-22, днем - 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 до 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 40-45 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) завтра температура морской воды будет 23-24 градуса, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 24-25 градусов.

Северо-западный ветер временами будет усиливаться.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах ожидается кратковременный дождь, возможны грозы, западный ветер местами усилится.

Ночью - 17-22, днем - 30-35, в горах ночью - 10-15, днем - 19-24 градуса тепла.

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