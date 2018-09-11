Гюнель Салимова: «Наша миссия - вдохновлять и развивать творцов будущего» - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

В современном мире динамично развивающиеся технологии внедряются во все сферы жизнедеятельности человека. Уже сейчас IT-инженеры, программисты, робототехники, эксперты высокотехнологичных производств являются наиболее востребованными специалистами во всех отраслях экономики.

В отдаленном будущем появятся профессии, которые сейчас даже представить трудно, все они будут связаны с технологией и высоко технологичным производством на стыке с естественными науками. Особенно будут востребованы специалисты био- и нано технологий.

Специалистам будущего требуется всесторонняя подготовка и знания из самых разных образовательных областей естественных наук, инженерии и технологии.

Будущее - за технологиями, а будущее технологий - за учителями нового формата, которые лишены предрассудков, не приемлют формального подхода и могут своими знаниями "взорвать мозг" ученикам и расширить их кругозор до бесконечности.

Сегодня мы в гостях в учебном заведении нового формата - Центре раннего развития SMART OWL. Моя собеседница - первый заместитель директора Гюнель Салимова.

- Гюнель ханум, добрый день! Центр SMART OWL был создан год назад, но уже занял лидирующее место на рынке внешкольного дополнительного образования. Расскажите нам о деятельности Вашего Центра.

- Здравствуйте. Прежде всего, хочу поблагодарить Вас за проявленный интерес к деятельности нашего Центра. Да, действительно, проект SMART OWL был запущен год назад и за этот год мы сделали не мало.

Нынешние дети вырастут, овладев профессиями, которые сегодня еще не существуют. Будущим специалистам потребуется всесторонняя подготовка и знания из самых разных областей технологии, естественных наук и инженерии.

Поставив себе целью вдохновить и воспитать творцов завтрашнего дня, Центр раннего развития детей SMART OWL успешно внедряет новейшие технологии образования детей дошкольного и школьного возрастов по программе, подготовленной на основе образовательной системы STEAM.

- Расскажите нам немного об образовательном тренде STEAM и почему Вы выбрали именно это направление в образовании?

- Концепция STEAM образования родилась в США от английской аббревиатуры Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics - "наука, технология, инженерия, искусство, математика". Заметим, что данные дисциплины становятся самыми востребованными в современном мире. Именно поэтому, сегодня система STEAM развивается, как один из основных трендов образования в мире.

Американцы внедряют концепцию STEAM образования повсеместно, не только в вузах - уже сегодня ее успешно используют и в школах, и в дошкольных заведениях. В США даже был учрежден Национальный день STEAM.

Многие страны, такие как Австралия, Китай, Великобритания, Израиль, Корея, Сингапур, США, проводят государственные программы в области STEAM-образования.

STEAM позволяет подключить к сухим цифрам и фактам смыслы, без которых человеку тяжело долго воспринимать информацию разного уровня абстракции, будь то математические, физические или химические формулы. Пробуждая креативный подход, интерес к всестороннему восприятию предмета обучения, критическое мышление, STEAM-преподаватели дают учащимся больше, чем просто знания, - они дают им также навыки, стремление к познанию и работе, желание погрузиться в саморазвитие, и что самое важное - полюбить сам процесс обучения.

- Чем отличается от традиционного обучения наукам и математического образования STEAM-образование?

- Оно подразумевает смешанную среду обучения и показывает ученикам, как научный метод может быть применен к повседневной жизни.

STEAM - это одно из направлений реализации проектной и учебно-исследовательской деятельности в школе, вне школы. Это новое направление в науке, связанное с внедрением перспективных инновационных образовательных технологий и методов.

Философия STEAM далеко ушла от устаревшей концепции обучения, когда учащиеся запоминают факты, а их знания проверяют с помощью тестов с выставлением оценок. Такая отжившая себя и анахроническая образовательная система, конечно же, не способствует инновационности, развитию творческого и критического мышления.

- Каковы предпосылки внедрения STEAM-образования?

- Проблемы с ухудшением качества образования в области точных наук, мотивацией студентов, количеством и качеством педагогов, являются глобальными.

Школьники и студенты не хотят выбирать такие предметы в качестве основных.

STEAM-образование основано на применении междисциплинарного и прикладного подхода, а также на интеграции всех пяти дисциплин в единую схему обучения, что позволяет ученикам понимать, как можно применять научные методы на практике и это вызывает у детей интерес к точным наукам, помогает пробудить в детях интерес к обучению.

Именно поэтому STEAM-образование становится приоритетным в современном мире высоких технологий.

- Как Центр SMART OWL претворяет в жизнь внедрение STEAM-образования?

- В Образовательном Центре SMART OWL убеждены в индивидуальной неповторимости каждого ученика. Специально разработанная программа пробуждает у детей интерес к физике, химии, технологии, конструированию, компьютерным наукам, математике, искусству и гуманитарным предметам и делает процесс обучения увлекательным и мотивирующим.

Центр SMART OWL вдохновляет детей - будущее поколение изобретателей, новаторов и лидеров проводить исследования как ученые, моделировать как технологи, конструировать как инженеры, созидать как художники, аналитически мыслить как математики, и, конечно же, играть как дети.

Уникальное высокотехнологичное оборудование Центра Развития Детей SMART OWL помогает максимально эффективно поддерживать образовательный процесс, соответствуя высоким мировым стандартам в сфере образования для погружения детей в удивительный занимательный мир познаний и творчества, современных технологий и научных экспериментов, изобретений и открытий. Центр SMART OWL располагает классами, оснащенными современным интерактивным и профессиональным оборудованием, собственным кинозалом, научной лабораторией, творческой студией и многим другим.

Академический персонал центра - это группа инженеров, учителей, математиков, любителей искусства, которые с большим энтузиазмом, помогают детям обрести лучшее понимание науки, инженерии и искусства, наделить детей всем необходимым для невероятного успеха в будущем!

Благодаря передовой оснащенности Центра, даже самые смелые творческие и технические идеи детей находят свою практическую реализацию.

- А как проходят занятия в Центре?

- Занятия проходят индивидуально или в группе (не более 12 человек), где ученики погружаются в настоящую атмосферу высоких технологий и преподаватели уделяют максимум внимания каждому ученику.

Только практика и никаких оценок! Преподаватели Центра создали среду, в которой дети не боятся критики и ждут каждого занятия. Здесь они вдохновляются на получение знаний, думают о будущем и создают собственные проекты.

Наличие доброй и веселой атмосферы, заботливых и профессиональных педагогов в сочетании с индивидуализированной и стимулирующей учебной программой позволяет ученикам Центра SMART OWL стремительно развиваться и достигать отличительных результатов.

- Как образовательный процесс по программе STEAM способствует развитию детей?

- Образовательный процесс в Центре SMART OWL открывает для детей новые возможности развивающей практической деятельности ребёнка. Здесь дети познают мир посредством собственных наблюдений, экспериментов и опытов! В каждом опыте раскрывается причина наблюдаемого явления, дети подводятся к суждениям, умозаключениям. Практический подход в образовании имеет большое значение для усваивания учебного материала, осознания детьми причинно-следственных связей и развития аналитического мышления. Помимо связи предметов с реальной жизнью, этот подход открывает возможность для творчества ученика. При таком подходе деятельность школьников ставит ряд задач, которые необходимо решить. Единственно верного решения нет, ученику дается полная свобода творчества. С помощью подобных заданий ребенок не просто генерирует интересные идеи, но и сразу воплощает их в жизнь. Таким образом, он учится планировать свою деятельность, исходя из поставленной задачи и имеющихся ресурсов, что обязательно пригодится ему в реальной жизни.

- На какие возрастные категории рассчитана Ваша программа?

- Мы работаем с детьми дошкольного возраста, то есть с 3-х до 6-ти лет, и со школьниками с 6 до 15 лет в рамках внешкольного дополнительного образования.

Для детей от 3-х до 5-ти лет мы предлагаем 4-х часовую и 8-ми часовую каждодневную программу русского и английского секторов. Эти занятия проводятся по трем возрастным категориям: 3-4 года, 4-5 лет и 5-6 лет. Программа специально разработана в соответствии с возможностями и потенциалом детей каждой возрастной категории. Хочу обратить Ваше внимание на словосочетание "возможности и потенциал детей". А интеллектуальный потенциал современных детей намного превышает возможности и способности детей прошлого поколения. Высказывание американского философа и педагога Джона Дьюи справедливо во все времена - "Если мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера, мы украдем у детей завтра".

Для детей школьного возраста мы предлагаем большой спектр внешкольных занятий, увлекательных мастер-классов и клубов, как для академического, так и для дополнительного развития детей.

- Каким основным предметам и навыкам обучаются дети дошкольного возраста по программе Вашего центра?

- Дети обладают естественным стремлением узнавать новое, желанием творить и экспериментировать, наблюдать и делать открытия и, конечно же, играть. Они постоянно изучают окружающую их действительность, опытным путем находя ответы на свои вопросы, по сути действуют, как настоящие ученые.

STEAM программа пакета раннего развития для дошколят включает в себя 15 клубов:

Клуб Раннего Развития

LEGO Конструирование

Робототехника (5+)

Научная Лаборатория

Географический клуб "National Geographic"

Занимательная Астрономия

Занимательная Биология

Клуб развития Логики и Математического Мышления

Танцы и Гимнастика

Драматическое Искусство

Изобразительное и Прикладное Искусство

Английский язык

Русский язык

Азербайджанский язык

Арт-кулинария и Этикет

Что же касается навыков, во время занятий дети интуитивно исследуют и изучают мир вокруг них, выполняя разнообразные творческие задания и постоянно узнавая что-то новое в ходе увлекательных занятий, системно развивают речевые и языковые, социально-эмоциональные, познавательные и художественно-эстетические навыки, постигают себя и окружающих. Наши педагоги помогают детям понять значение причинно-следственных связей, научиться прогнозировать, наблюдать и описывать, решать задачи, настойчиво добиваться цели, сотрудничать, развивать уверенность в себе, работают над развитием абстрактного мышления детей, развития памяти и обогащения воображения. Ну и естественно, мы системно развиваем у детей мелкую моторику. Как говорится, истоки способностей и дарования детей - на кончиках их пальцев.

- А какие клубы и курсы для детей школьного возраста Вы можете предложить?

- Естественно, с процессом взросления детей растут их интеллектуальные возможности, усложняются мыслительные процессы и расширяется спектр интересов. Тут уже наши цели меняются - перед нами стоит задача формирования у школьников и подростков интереса к учебе, к новым открытиям и познаниям. Мы предлагаем школьникам широкий спектр внешкольных занятий в различных сферах человеческих познаний.

В частности:

Клуб Робототехники и программирования

Научная Лаборатория

Географический клуб "National Geographic" с использованием технологий виртуальной реальности

Ментальная арифметика

Драматическое Искусство

Изобразительное и Прикладное Искусство

Клуб знатоков

Английский язык

Клуб изобретателя

Клуб юного кинематографа

Клуб искусства цифровой фотографии

Клуб графического дизайна

Клуб трехмерной графики и анимации

Но мы не останавливаемся на этом. У нас много идей и мы продолжаем внедрять новые проекты для развития детей.

- Скажите, каким, на Ваш взгляд, должен быть современный учитель?

- Современный учитель, безусловно, должен шагать в ногу со временем, быть активным, предприимчивым, неравнодушным и, что немаловажно - технически подкованным. Он не имеет права "бронзоветь" как в отношении форм и методов обучения, так и в отношении собственных представлений о педагогике. Педагог и сам должен все время развиваться, как в плане повышения уровня своих знаний, так и в отношении методов донесения знаний до детей. Учитель должен обращаться не столько к памяти учащихся, сколько к их разуму, добиваться понимания, а не одного запоминания. А для этого от учителя требуется океан терпения, креативность, умение верить в уникальность каждого ребенка и, конечно же, беззаветная любовь к детям и своей благородной профессии.

Ведь с детьми очень интересно работать. Любопытно наблюдать, какие они динамичные, как они отстаивают свою точку зрения, ищут, спорят - словом, развиваются. Важно строить занятие так, чтобы они были вовлечены в процесс, оставались не равнодушны. Для этого нужно повышать мотивацию ребенка к обучению. Горящие детские глаза - мощный стимул, но, к сожалению, не достаточный. С детьми всегда есть варианты. Кого-то можно зацепить самолюбием, кого-то нестандартной задачей, с кем-то находим интерес предмета в диалоге и даже в споре.

- А в чем уникальность системы образования в Центре SMART OWL?

- SMART OWL уникален тем, что не просто погружает детей в мир знаний и технологий, а так же вдохновляет и мотивирует их на достижение целей, воспитывает свободно мыслящих и уверенных в себе детей, готовых покорить мир!

Мы мотивируем детей как можно больше разговаривать, придумывать и пробовать. Таким образом, мы помогаем детям научиться отслеживать результат своей деятельности. "В начале занятия перед нами стояла определенная цель - а вот полученный результат". Такой подход обязательно порождает новые интересы для детей, ведь чем больше им показывать и совместно обсуждать - тем выше вероятность того, что их что-то зацепит. Кроме того, у ребенка развивается умение презентовать то, что у него получилось. Это тоже очень важно.

Мы оцениваем результат, а не ребенка, мы не сравниваем детей друг с другом, а сравниваем достижения сегодняшнего ребенка со вчерашним. Помогаем ему увидеть, чего он добился, и чему научился именно сегодня. Этим мы вдохновляем развитие интересов ребенка и его сильных сторон.

И, конечно же, образование в развлекательном формате - это очень важный аспект обучения детей. Дошкольники, да, впрочем, и школьники, воспринимают этот подход лучше всего. Главное не ограничивать свою фантазию.

- Ну и в заключение, какова миссия Центра развития детей SMART OWL?

- В Центре развития детей SMART OWL мы стремимся использовать естественное желание детей познавать мир, фантазировать, экспериментировать и исследовать.

Наша цель - расширять кругозор, развивать и побуждать детей к творческому мышлению, систематическим умозаключениям и раскрытию своего потенциала для формирования их собственного будущего через опыт реализации безграничных возможностей человека.

Вдохновлять и развивать творцов будущего, заложить фундамент для будущих ученых, изобретателей, специалистов, идущих в ногу со временем - это желание каждого родителя, а говоря о SMART OWL - это наша миссия. Ведь "Ученик - это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо зажечь"!

Беседовал Бахрам Багирзаде