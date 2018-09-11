В Азербайджане найдены новые образцы древней эпохи

В ходе археологических раскопок и полевых исследований, проведенных Институтом археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана в Гекгельском районе, были обнаружены новые образцы материальной культуры эпохи поздней бронзы - раннего железа, говорится во вторник в сообщении института. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Основные раскопки археологической экспедиции проходили на территории муниципалитета Гушгара Гекгельского района, на территории вблизи парка Гейдара Алиева в Гяндже, вблизи дороги Гянджа-Шамкир, на левой части территории под названием "Гуру Гобу", на могильниках курганного типа, расположенных на территории муниципалитета Гушгара.

Результаты археологических раскопок показали, что памятники, которые считались курганами, на самом деле были могильниками курганного типа, отражающими обычаи, традиции и жизнь кочевых племен эпохи поздней бронзы Азербайджана.

Лишь в двух могильниках были найдены останки скелетов и фрагменты керамической посуды периода поздней бронзы - раннего железа.

Экспедиция также провела археологическую разведку на прилегающих территориях. Археологические раскопки, проведенные в албанском храме в селе Ени Гейче Гекгельского района, дают основания говорить, что храм был построен в IV-V веках, а в XIX веке в храме велись восстановительные работы.

Планируется продолжить археологические работы в Гекгельском районе.