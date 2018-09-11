В Park Cinema пройдет гала-вечер фильма, посвященного Мубаризу Ибрагимову - ФОТО - ВИДЕО

В Баку в Park Cinema Flame Towers 27 сентября пройдет гала-вечер художественного фильма "Mübarızə" (Борьба), посвященного Национальному герою Мубаризу Ибрагимову и всем храбрым сыновьям Азербайджана, которые отдали жизни и борятся во имя свободы страны от армянских оккупантов. Об этом сообщили Trend в пресс-службе картины, передает Day.Az.

Съемки фильма прошли в Баку, Москве, Нью-Йорке, Майами, Париже и Стамбуле. События фильма разворачиваются вокруг бойца спецназа Вооруженных сил Азербайджана Мубариза Гусейнова. С его братом-бизнесменом в Москве жестоко расправляются представители армянской диаспоры, но выдают это за несчастный случай. Мубариз отправляется в Москву и при помощи Насти (компаньон брата) начинает свое расследование, которое раскрывает вереницу преступных дел армянской диаспоры. Мубариз решает не только отомстить за брата, но и донести общественности правду о Карабахе. В этом ему помогает друг детства по имени Гамза...

Автор сценария и режиссер - Рашад Сулейманоглу, художественный руководитель - Эльмар Байрамов, оператор-постановщик-Мухаммед Ага, монтаж- Илькин Эминов, Сабухи Садигов, Мамедага Велиев. В ролях: Мурад Абдуллаев, Али Наджафи, Теграна Бахрузи, Александра Бирюкова, Турал Шафиев, Ялчын Назаров, Субхи Фараджов, Анита Тагиева, Ярослав Трифонов и другие.

Фильм с 27 сентября будет представлен во всех кинотеатрах Баку.

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