Тяжелое ДТП в Огузе, есть пострадавшие

11 сентября 2018 18:31

В Огузском районе произошло ДТП. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, авария зарегистрирована сегодня в селе Хачмаз. 

Житель села Наиль Нариман оглу Ибрагимли 1994 г.р. за рулем автомобиля марки "Mercedes" врезался в дерево. 

Пострадавшие в результате ДТП водитель и его пассажиры - житель села Хачмаз Насиб Анвер оглу Фарзализаде 1993 г.р. и Тебриз Арзу оглу Халилов 1995 г.р. помещены в Огузскую центральную районную больницу. С учетом тяжелого состояния раненых, их направили В Шекинскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование. 

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