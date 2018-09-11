Тяжелое ДТП в Огузе, есть пострадавшие
11 сентября 2018 18:31 122
В Огузском районе произошло ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, авария зарегистрирована сегодня в селе Хачмаз.
Житель села Наиль Нариман оглу Ибрагимли 1994 г.р. за рулем автомобиля марки "Mercedes" врезался в дерево.
Пострадавшие в результате ДТП водитель и его пассажиры - житель села Хачмаз Насиб Анвер оглу Фарзализаде 1993 г.р. и Тебриз Арзу оглу Халилов 1995 г.р. помещены в Огузскую центральную районную больницу. С учетом тяжелого состояния раненых, их направили В Шекинскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.
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