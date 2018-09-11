В Азербайджане создадут Центр ядерной науки и технологий

В Азербайджане будет создан Центр ядерной науки и технологий.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом сказал президент Российской государственной корпорации по атомной энергии (РосАтом) Александр Мертен на конференции "Энергетические возможности и вызовы будущего" в Баку.

По его словам, они планируют реализовывать совместные проекты с азербайджанскими партнерами: "Это касается, прежде всего, ядерной медицины, в том числе, диагностики и лечения онкологических заболеваний. Сюда войдет также подготовка научных кадров".

А.Мертен добавил, что с согласия правительство Азербайджана в будущем в Азербайджане возможно строительство атомной станции: "Она может заместить собой тепловые мощности, которые уже давно построены в Азербайджане, и сделать возможным увеличение объемов продаж углеводов за рубеж. Кроме того, данное строительство позволит реализовать любые энергетические программы, потому что атомная энергетика - это дешевая и доступная энергетика".

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