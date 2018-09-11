В Баку произошел пожар в детском саду, дети эвакуированы

11 сентября 2018 19:46

В Баку в детском саду произошел пожар. 

Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства по чрезвычайным ситуациям, инцидент зарегистрирован в Сабунчинском районе, передает Day.Az.

Пожар охватил 35 кв. метров детского сада общей площадью 430 кв. метров. В одной из комнат одноэтажного здания загорелись воспламеняющиеся конструкции и непригодные для использования предметы. Остальную часть здания удалось уберечь от огня. Воспитанники дошкольного учреждения были эвакуированы. Пострадавших нет. 

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