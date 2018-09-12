В Азербайджане изменят порядок выдачи лекарств больным гемофилией - ДЕТАЛИ

В Азербайджане со следующего года больные гемофилией будут получать лекарства по электронным рецептам. Об этом в среду сказала Trend глава Республиканской ассоциации больных гемофилией Гюльнара Гусейнова, передает Day.Az.

"По информации, озвученной завотделом организации медицинской помощи минздрава Набилем Сеидовым, каждый из больных гемофилией будет иметь электронную карту здоровья. Проживающие в регионах смогут обращаться в региональные центры гемофилии, где им будут выписываться электронные рецепты. Приобретать лекарства они будут в специальных аптеках. Выписывание лекарств по электронным рецептам послужит увеличению прозрачности в этом процессе", - сказала она.

В настоящее время в Баку уже получают лекарства по электронным рецептам больные сахарным диабетом, сказал в среду Trend директор Центра информатизации минздрава Джабраил Асадзаде.

"Они могут приобретать лекарства в льготных аптеках по электронным рецептам, которые прописаны в их электронных картах здоровья", - добавил он.

По его словам, эта система применяется уже несколько лет.

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