В Национальной академии авиации Азербайджана после реконструкции запущена кафедра по аэронавигации - ФОТО

В Национальной академии авиации Азербайджана в преддверии учебного года после полной реконструкции был запущен в работу корпус кафедры "Аэронавигация". Об этом сообщает ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Президент AZAL Джахангир Аскеров, ректор Национальной академии авиации, академик Ариф Пашаев, профессорско-преподавательский состав 12 сентября ознакомились с созданными на кафедре условиями.

При поддержке ЗАО "Азербайджанские авиалинии" и его структурного подразделения УВД "Азераэронавигация", кафедра была полностью модернизирована в соответствии с современными требованиями.

На кафедре внедрены новые интерфейсы и технологии, необходимые для учебного процесса. Учебная программа кафедры адаптирована к международным стандартам и отражает требования руководящих принципов ICAO Doc.10056 ("Обучение и оценка на основе диспетчеров УВД"), европейских стандартов безопасности полетов (EASA), а также международных стандартов регламента европейской комиссии №2015/340 к организациям подготовки и обучения специалистов гражданской авиации (АТО).

Также при поддержке Немецкой академии аэронавигации DFS-Academy введена в эксплуатацию аудитория "DFS E-Learning". Учебная программа, дистанционно предоставляемая DFS-Academy, основана на 12 предметах. Обучение осуществляется в режиме онлайн непосредственно через базу данных DFS-Academy.

Согласно договоренности между Национальной академии авиации и Немецкой академией аэронавигации, планируется создание института по DFS. Это повысит профессиональный уровень подготовки национальных кадров и привлечет поток иностранных студентов по данной специальности.

Институт будет оснащен профессиональным 3D-тренажером с реальной имитацией вышки УВД и полным обзором в 360 градусов. Преподаватели НАА будут проходить специальную подготовку в рамках данного метода обучения.

Отметим, что кафедра "Аэронавигации" функционирует с 2008 года и готовит бакалавров по специальности "Управление воздушным движением" и "Аэронавигационное обеспечение". Также готовятся магистры по специальности "Инженер управления воздушным движением". На данный момент на кафедре обучается 117 студентов.

Ввиду того, что в преподавательский состав кафедры входят, в том числе, и ведущие специалисты AZANS, учебный процесс включает реальную практику в данной важной сфере гражданской авиации.

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