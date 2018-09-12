Тяжелое ДТП в Азербайджане: водитель заснял свою смерть на камеру - ВИДЕО
12 сентября 2018 17:39 1 915
В социальной сети распространились кадры произошедшего в Сумгайыте ДТП.
Как сообщает BAKU.WS, на видео запечатлено столкновение автомобилей марок Mercedes и "Жигули", передает Day.Az.
Когда автомобиль Mercedes собирался совершить поворот, в него въехала движущаяся сзади машина.
Пользователи отмечают, что заснявший видео водитель погиб.
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