Тяжелое ДТП в Азербайджане: водитель заснял свою смерть на камеру - ВИДЕО

12 сентября 2018 17:39

В социальной сети распространились кадры произошедшего в Сумгайыте ДТП.

Как сообщает BAKU.WS, на видео запечатлено столкновение автомобилей марок Mercedes и "Жигули", передает Day.Az.

Когда автомобиль Mercedes собирался совершить поворот, в него въехала движущаяся сзади машина.

Пользователи отмечают, что заснявший видео водитель погиб.

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Тяжелое ДТП в Азербайджане: заснял свою смерть на камеру

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