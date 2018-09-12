Министр образования Азербайджана о внеконкурсном приеме в вузы победителей олимпиад

12 сентября 2018 19:21

Внеконкурсный прием в вузы Азербайджана победителей международных олимпиад и республиканских предметных олимпиад будет осуществляться в ходе следующей кампании по приему.

Об этом в среду сказал министр образования Джейхун Байрамов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр отметил, что, согласно последним изменениям в закон "Об образовании", победители международных олимпиад и республиканских предметных олимпиад будут приниматься в вузы вне конкурса.

По его словам, в настоящий момент министерство образования совместно с соответствующими структурами ведет работу по подготовке правил приема.

"После утверждения правил Кабинетом министров они будут применяться в следующей кампании по приему", - сказал Байрамов.

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