В Азербайджане оштрафованы граждане Саудовской Аравии за незаконную охоту

13 сентября 2018 11:12

Сотрудники регионального управления экологии и природных ресурсов №3 министерства экологии и природных ресурсов задержали трех граждан Саудовской Аравии на территории села Узунбабалы Нефтчалинского района, пытавшихся заняться незаконной охотой.

Об этом говорится в сообщении минэкологии, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

У них было изъято три охотничьих ружья, 50 патронов.

Каждый из виновных в административном порядке был оштрафован на сумму в две тысячи манатов.

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