Ученые предупреждают: уровень воды в Каспии стремительно понижается

За последние 3-4 года уровень воды в Каспии стремительно понизился".

Об этом Report сообщили в Институте географии им.академика Г.А.Алиева НАНА, передает Day.Az.

Сообщается, что в отмеченный период, в зависимости от особенностей рельефа прибрежных частей Сальянской равнины, море ушло от берегов на 1200-1500 метров в районе залива Зюйд-Остовый Култук, у некоторых берегов - на 200-300 метров, в результате чего на широкой территории создался континентальный режим.

Были изучены эволюция ландшафта, возникшего после ухода моря, структурно-динамические особенности, составлена карта масштабом 1:25000. Стало известно, что на освобожденных от моря поверхностях возникли сильно засолоненные типичные пустынные и полупустынные ландшафты. Также с уходом моря снизились смягчающие воздействия климата вглубь суши. Стремительный уход Каспийского моря от берегов Сальянской равнины, заливов Култук и Гызылагадж усилит тенденции природной засухи и запустения ландшафтов, приведет к серьезным социально-экономическим последствиям.

В Институте географии сообщили, что в структурно-территориальной динамике ландшафтов Кура-Араксинской низменности велика роль оросительных систем и водохранилищ. Высыхание мелководных рек, которые первыми реагируют на изменения в климате, наблюдаемые в последнее время, усилило тенденции к опустыниванию в ландшафтах заливов: "Например, в построенное над рекой Болгарчай водохранилище в последние 6-7 лет не удается собрать воды, водохранилище сейчас потеряло свои функции".

Было отмечено, что в Куринской межгорной впадине водный режим некоторых высохших озер и болот восстанавливается за счет коллекторов. Это недопустимо. Потому что вода из коллекторов непригодна для хозяйства с химической точки зрения. Подобная борьба против засухи в будущем приведет к увеличению осолоненных и болотистых участков и как результат к расширению опустыненных непригодных земель.

В последнее время стремительное развитие хлопководства в Куринской впадине усилило использование химикатов. В результате количество ядовитых химических элементов повысилось в грунтовых водах и питающихся от них коллекторах на территории. Это привело к опасности использование вод коллекторов в тех или иных целях.

Присущие уникальному ландшафту Карабахской равнины леса из мастиковых деревьев Султанбуд пришли в плачевное состояние.

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