В Азербайджане ожидается до 36 градусов тепла

В пятницу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, умеренный южный ветер. Об этом говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 19-23, днем - 27-32 градуса тепла, в Баку ночью - 20-22, днем - 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление повысится до 763 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70, днем 40-45 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) завтра температура морской воды составит 23-24 градуса, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 24-25 градусов. Умеренный южный ветер.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Восточный ветер днем в отдельных местах временами усилится.

Ночью 17-22, днем 31-36, в горах ночью 10-15, днем 21-26 градусов тепла.

14-15 сентября слабые, умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут благоприятны для метеозависимых людей.

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