В Азербайджане созданы все условия для комфортного и качественного образования - МНЕНИЕ

Социальная политика является одним из приоритетных направлений внутренней политики Азербайджана. За последние годы в этом направлении страна добилась серьезных успехов, благодаря вниманию государства был сделан рывок в вопросе дошкольного, школьного и высшего образования.

Об этом в беседе с Day.Az заявил депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Айдын Мирзазаде.

По словам парламентария, на сегодняшний день в подавляющем большинстве учебных заведений были созданы все условия для комфортного и качественного обучающего процесса.

"Вопрос образования во внутренней политике Азербайджана стоит на первом месте. В бюджете на образование выделяется все больше количество средств. Из почти 5000 школ более 3500 отстроены заново или капитально отремонтированы. В этих учебных заведениях созданы все условия для школьников", - отметил парламентарий.

По словам депутата, заботу государства о подрастающем поколении демонстрирует и личное ознакомление главы государства с результатами проделанных работ. Так, участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева в открытии после реконструкционных работ школ №№ 227 и 8 доказывает, что этот процесс находится под самым высоким контролем, считает наш собеседник.

"Ощутимыми результатами государственной политики стало резкое повышение уровня знаний учащихся. Сегодня азербайджанская молодежь получает образования в лучших университетах мира. Возросла востребованность в азербайджанских специалистах и ученых в зарубежных научных центрах", - сказал Айдын Мирзазаде, еще раз подчеркнув постоянную работу в направлении дальнейшего совершенствования систем образования и социального обеспечения.

Заур Мехдиев