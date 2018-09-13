В турецком городе Конья продолжаются учения «Сокол ТурАз - 2018

Согласно плану азербайджано-турецких летно-тактических учений "Сокол ТурАз - 2018", боевые самолеты провели совместные полеты по маршруту на заданной высоте, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в четверг. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе очередного дня учений были выполнены задачи по поражению средств противовоздушной обороны, нанесению ударов по наземным целям условного противника и совершению маневров по уклонению от истребительной авиации условного противника.

Напомним, что согласно годовому плану военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, в городе Конья проводятся совместные летно-тактические учения с участием военно-воздушных сил двух стран.

Основной целью проводимых учений является достижение эффективного взаимодействия военно-воздушных сил двух стран, а также обмена опытом между Вооруженными Силами Азербайджана и Турции.

Учения продлятся до 14 сентября.