Путешествие в удивительный Лахыдж – от шапки Мономаха до Великого шелкового пути - ФОТО

Лахыдж расположен на высоте 1375 м над уровнем моря на левом берегу реки Гирдыманчай, берущей своё начало на склонах вершины Бабадаг Главного Кавказского хребта, в окружении гор Ниялдаг, Габандаг, Гюмюшгаладаг и Гарабелдаг. Является государственным историко-культурным заповедником XV-XIX вв., включённым в международный туристический маршрут "Великий шелковый путь", а медное производство в Лахыдже входит в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Как передает Day.Az, Trend представляет читателям совершить путешествие и эскурс в историю удивительного села Лахыдж (азерб. Lahıc, также называют Лагич или Лагыч), которое находится в Исмаиллинском районе Азербайджана, в 180 км от Баку.

Кей-Хосров Первый

Лахыдж имеет 1500-летнюю историю. По историческим данным, название села в течение долгих лет несколько раз изменялось, принимая различные формы - Аль-Абхаз, Ланджан, Аль-Айджан, Лахыджан, Лиран. В народе существует несколько преданий о происхождении села. Согласно одной легенде, Лахыдж был основан сасанидским шахом Кей-Хосровом I. Кейхосров не имел сына, потому он передает трон своему брату и переселяется в эту местность, красота и природа которого поразили его. Эту местность он называет Лахыдж в честь персидской провинции Лахыджан. По другой легенде, шах Кей-Хосров, убив в поединке соседнего правителя, бежал сюда, спасаясь от мести. Укрывшись в горах, он и провёл здесь остаток своих дней, предавшись молитвам. В чужой стране, у обрыва реки, под горой Ниялдаг был похоронен изгнанник. Интересно, что на здешнем древнем кладбище действительно есть надгробный камень с надписью "Кей-Хосров Первый". Слуги покойного шаха построили рядом селение и назвали его Лахыдж.

Родной язык жителей посёлка представляет собой одну из самых изолированных вариаций татского языка, имеющую название lahiji, весьма близкого к фарси. Этот язык принадлежит к иранской ветви индоевропейских языков и является наречием новоперсидского языка.

Шапха Мономаха

Шапка Мономаха - главная царская шапка великих князей и царей, символ самодержавия на Руси. Относится к числу древнейших регалий Оружейной палаты Московского Кремля. Внешне представляет собой золотой головной убор с соболиной опушкой, украшенный жемчугом и драгоценными камнями, увенчана крестом. На Руси полусферическая форма шапки с опушкой символизировала небо и солнце. Устремлённый ввысь наконечник "соединял" носившего с предками и легитимизировал его власть через связь с божественным.

Вопрос места и времени создания шапки Мономаха является спорным, историки выдвигают на этот счёт различные гипотезы. Согласно одной из версий, Шапка Мономаха - дар хана Узбека Ивану Калите, которому он покровительствовал, была изготовлена по его заказу мастерами из Лаыхджа.

Оригинальный памятник средневекового искусства

Построенный по принципу квартальной застройки, Лахыдж представляет собой оригинальный памятник средневекового градостроительного и архитектурного искусства с мощёными улицами и площадями, развитой системой канализации и водоснабжения. Возраст местной канализационной системы оценивается примерно в 1000 лет! Главная торговая улица пересекает весь городок и является его ремесленным центром; здесь мастерские и лавки располагаются сплошным фронтом. Площадь каждого квартала - центр его общественной и торговой жизни

Все здания выложены белым речным камнем, переложенного деревянными реями, с двухэтажными и трехэтажными домами, с общественными банями и мечетями, памятниками архитектуры. Традиционными элементами интерьера жилища являются ниши разных размеров (тахча, джомохатан) и стенные полочки (рэф), на которые ставят декоративные посуду и другие предметы. Одной из особенностей жилого дома является наличие встроенной в стену каморки - оваро, то есть бани, предназначенной для обязательного ритуального омовения - гусл.

Несомненно, труднодоступность этого древнего села сыграла важную роль в его развитии. В древности высокие и неприступные горы как атланты охраняли Лахыдж от нашествий захватчиков. Возможно, именно этим и объясняется исключительная самобытность этого села. Вместе с тем, работы местных ремесленников всегда притягивали сюда купцов из соседних деревень. Именно этим, а также развитым в деревне животноводством, и можно объяснить наличие множества караванных и скотопрогонных троп, ведущих в Лахыдж. Сегодня эти тропы, каждая из которых по своему уникальна, привлекают внимание туристов, жаждущих изведать живописные окрестности этого древнего азербайджанского села.

Город мастеров

Лахыдж - один из известных на Кавказе и за его пределами ремесленно-торговых центров, прославившийся со времён средневековья изготовлением холодного оружия и медной утвари, украшенной гравированным орнаментом. Здесь действовало более 200 мастерских ремесленников, развивалось около ста видов ремесел. Как крупный центр ремесленного производства Лахыдж прославился в XVII-XVIII вв. Считается, что умение плавить железо и медь лахыджцы вынесли из персидского города Хамадана, превратив свою новую родину в ремесленный центр. Сюда ежедневно приходили караваны, привозившие хлеб, слитки меди, ткани, руду, а покидали его нагруженные медной посудой, которую покупали не только в Азербайджане, но и в другие страны. Развитие медного производства способствовало возникновению ряда вспомогательных ремёсел - лудильного, кузнечного, производства древесного угля. В целом, в XIX веке в Лагиче было развито около 40 видов ремёсел и вспомогательных отраслей.

После металлообработки самым развитым ремеслом в Лахыдже издавна было кожевенное производство. Сафьяновые кожи местных кожевников считались одними из лучших в Закавказье. Местные кожевники выделывали шагрень, сафьян, юфть, из которых изготовлялись всевозможные изделия - обувь, ремни, кожанки-телогрейки, переплёты книг, уздечки. Традиционные разнообразные орнаменты лахыджских мастеров-медников, ювелиров, кузнецов и других использовали также мастера и художники коврового искусства. Благодаря своим художественным качествам лахыджские ковры также приобрели известность и получили важное экспортное значение. Считается, что они отличаются особой красотой, многоцветием и пользуются большим спросом на мировом рынке. Ружья и пистолеты лучших мастеров были одновременно и произведениями искусства, и вполне реальной статьей дохода местных жителей.

Наши дни

Традиция изготовления передаются из поколения в поколение, и привлекает сюда туристов со всего мира. В уличных медно-чеканных мастерских работа кипит весь день. Здесь плавильщик варит медь, затем кузнец создает из нее тонколистовые заготовки. Узоры на медные изделия наносятся с помощью чеканки и гравировки. Своими молоточками мастера выбивают узоры, посвященные доблестным воинам, охоте или просто красотам природы, отражают народные традиции и духовные ценности. На каждом изделии автор вплетает в орнамент личное клеймо, имя, дату и место изготовления. На всех витринах вдоль главной улицы Лахыджа - старинные плошки, самовары, "лампы Аладдина" и прочая нехитрая утварь. В некоторых лавках с нее годами специально не стирают пыль. Современные блюда, чаши и кувшины тоже пользуются спросом. Ассортимент медной посуды, изготавливаемой мастерами, очень разнообразен. Это не только казаны, тарелки, миски, подносы, но и кувшины для воды, самовары "на дровах" и другой хозяйственный инвентарь.

Интересно, что на выставке произведений Закавказского края 1850 года были отмечены изделия мастера Мамеда Кадыра, представленного к денежной награде за медную посуду. Лахыджские мастера демонстрировали свои товары и на Всемирной Венской выставке 1873 года. Сегодня изделия мастеров Лахыджа являются экспонатами музеев Баку, Санкт-Петербурга, Москвы, Тегерана, парижского Лувра, музея Альберта и Виктории в Лондоне, Бернского музея, дворца Топкапы в Стамбуле.