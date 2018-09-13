В Баку 15 сентября будут изменены схема движения этих автобусов

15 сентября в связи с военным парадом по случаю 100-летней годовщины освобождения Баку от дашнако-большевистских сил будут временно изменены схемы движения автобусов маршрутов, которые проходят через круг "Азнефть" и по прилегающим к проспекту Нефтяников улицам, говорится в четверг в сообщении Бакинского транспортного агентства. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Движение автобусов маршрутов номер 1, 2, 4, 5, 6, 18, 21, 32, 46, 53, 59, 61, 65, 88, 120, 175, 205 и H1 (аэропорт-станция метро "28 мая") с утра и до завершения парада будет организовано в соответствии с вводимыми ограничениями. Автобусы, двигающиеся по маршруту номер 125, начнут работать после завершения мероприятия.