Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты Azernews - ФОТО

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В Азербайджане отметят начало нового учебного года,

SOCAR: Не существует "плана Б" для проекта TAP,

Румыния присоединилась к Транскаспийскому международному транспортному маршруту,

Азербайджан подтвердил свой статус лидера региона в области авиаперевозок и т.д.

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