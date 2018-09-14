Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты Azernews - ФОТО
14 сентября 2018 11:07 188
В новом номере газеты читайте:
В Азербайджане отметят начало нового учебного года,
SOCAR: Не существует "плана Б" для проекта TAP,
Румыния присоединилась к Транскаспийскому международному транспортному маршруту,
Азербайджан подтвердил свой статус лидера региона в области авиаперевозок и т.д.
AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.
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Азербайджанская армия проведет масштабные учения
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