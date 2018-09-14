В бакинском метро пройдут концерты по случаю Дня национальной музыки

На ряде станций метро в Баку 18 сентября состоятся концерты. Об этом сообщил Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.

По словам главы пресс-службы, традиционное мероприятие приурочено ко Дню национальной музыки.

Концерты будут проведены на четырех станциях метро с наибольшим пассажиропотоком: с 11:00 до 12:00 на станции "Ичеришехер", с 12:00 до 13:30 - на станции "Сахиль", с 13:00 до 14:30 - на станции "28 мая", с 14:00 до 15:30 - на станции "Эльмляр Академиясы".

Программа концертов включает как национальную, так и классическую музыку.

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