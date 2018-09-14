Пресечен незаконный ввоз в Азербайджан мобильных телефонов - ФОТО - ВИДЕО

Гражданин Азербайджана, прилетевший рейсом Дубай-Баку, проходя таможенный досмотр, был опрошен в соответствующем порядке, и сказал, что кроме телевизора, двух ноутбуков и мобильного телефона у него нет других товаров, которые подлежат обязательному декларированию.

Об этом говорится в сообщении Государственного таможенного комитета, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Однако при проверке багажа гражданина рентгеновским аппаратом на мониторе появились изображения коробок мобильных телефонов, поэтому багаж был перепроверен. Когда у гражданина спросили о пустых коробках от мобильных телефонов, он сказал, что сами телефоны находятся в Баку. Затем был произведен его личный досмотр, во время которого были обнаружены спрятанные в носках десять мобильных телефонов марки "İphone X 64 GB" - по пять в каждом носке.

По факту проводится расследование.

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