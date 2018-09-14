В Баку прошел велопробег в честь 100-летия АДР - ФОТО

14 сентября 2018 17:40

На территории Ağ Şəhər (Белый город) Приморского национального парка прошел велопробег среди аутистов - детей, юношей и молодежи, организованный Спортивным клубом аутистов (AİK) в честь 100-летия Азербайджанской Демократической Республики. Об этом сообщили Trend организаторы, передает Day.Az.

Велопробег в поддержку аутистов был организован при содействии Федерации велосипедного спорта Азербайджана (AzVİF), Республиканской олимпийской велосипедной школы и BrendSport.az.

Цель проведения соревнования по велоспорту, который занимает особое место в жизни аутистов, заключается в том, чтобы пропагандировать этот вид спорта, определить сильных спортсменов среди клубов.

В велопробеге также приняли участие люди с ограниченными физическими возможностями, звезды эстрады и кино, среди которых были Салим Аббасов, Летафет Алекперова, Ислам Мехралиев и другие.

По завершении была представлена развлекательная программа, участники отмечены дипломами, кубками и медалями.

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