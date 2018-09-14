На одной из улиц Баку ограничивается движение транспорта
14 сентября 2018 18:23 162
В связи с проведением ремонтных работ с 23:00 15 сентября до 06:00 16 сентября будет ограничено движение автомобилей на пересечении улиц Асифа Магеррамова и Мир Джалала в Баку.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в сообщении Государствененного агентства автомобильных дорог, распространенном в пятницу.
Ведомство просит водителей воспользоваться альтернативными дорогами.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
17:53 317