На одной из улиц Баку ограничивается движение транспорта

В связи с проведением ремонтных работ с 23:00 15 сентября до 06:00 16 сентября будет ограничено движение автомобилей на пересечении улиц Асифа Магеррамова и Мир Джалала в Баку.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в сообщении Государствененного агентства автомобильных дорог, распространенном в пятницу.

Ведомство просит водителей воспользоваться альтернативными дорогами.