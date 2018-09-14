В Азербайджане в день Ашура пройдут добровольные акции по сдаче крови
На десятый день месяца Мухаррам - в день Ашура, как и каждый год, при организации минздрава Азербайджана и Управления мусульман Кавказа (УМК) будут проведены добровольные акции по сдаче крови, говорится в сообщении министерства, распространенном в пятницу.
Акции будут организованы 20 сентября в Баку и регионах и начнутся в 09:00.
Желающие участвовать в добровольной акции могут сдать кровь по нижеследующим адресам:
В Баку:
- Бинагадинский район, мечеть Имама Али
- Хазарский район, 14-я Объединенная городская больница и святыня Мир Мовсум ага
- Насиминский район, мечеть Аждар бека и 20-я городская поликлиника
- Низаминский район, мечеть Шах Аббас
- Сабунчинский район, мечеть Рагимы ханум
- Сабаильский район, Бибиэйбатская мечеть и Джума мечеть в Ичеришехер
- Сураханский район, Гарачухурская мечеть
- Ясамальский район, мечеть Тезе пир и мечеть Гаджи Солтанали.
Учитывая пожелания граждан, аналогичные акции будут организованы и в регионах по следующим адресам:
- Гянджа, комплекс Имамзада
- Лянкяран, в мечети Бёюк базар
- Мингячевир, мечеть Гейдар
- Сумгайыт, Джума мечеть
- Шеки, мечеть Имама Али
- Ширванское отделение Центрального банка крови в Ширване
- Центральная больница Агджабединского района
- Центральная больница Бейлаганского района
- Барда, мечеть Имамзада
- Билясувар, Джума мечеть
- Центральная больница Джалилабадского района
- мечеть Абульфаз Аббаса Гекчайского района
- Хачмазская городская мечеть
- Центральная больница Агсуинского района
- Губинское отделение Центрального банка крови
- Масаллы, Джума мечеть
Заготовленная кровь и изготовленные из нее препараты пойдут на лечение больных гемофилией, талассемией и всех нуждающихся в крови больных.
Напомним, что первый день месяца Мухаррам пришелся на 11 сентября по григорианскому календарю, а день Ашура - на 20 сентября.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!