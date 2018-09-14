В Азербайджане в день Ашура пройдут добровольные акции по сдаче крови

На десятый день месяца Мухаррам - в день Ашура, как и каждый год, при организации минздрава Азербайджана и Управления мусульман Кавказа (УМК) будут проведены добровольные акции по сдаче крови, говорится в сообщении министерства, распространенном в пятницу.

Акции будут организованы 20 сентября в Баку и регионах и начнутся в 09:00.

Желающие участвовать в добровольной акции могут сдать кровь по нижеследующим адресам:

В Баку:

- Бинагадинский район, мечеть Имама Али

- Хазарский район, 14-я Объединенная городская больница и святыня Мир Мовсум ага

- Насиминский район, мечеть Аждар бека и 20-я городская поликлиника

- Низаминский район, мечеть Шах Аббас

- Сабунчинский район, мечеть Рагимы ханум

- Сабаильский район, Бибиэйбатская мечеть и Джума мечеть в Ичеришехер

- Сураханский район, Гарачухурская мечеть

- Ясамальский район, мечеть Тезе пир и мечеть Гаджи Солтанали.

Учитывая пожелания граждан, аналогичные акции будут организованы и в регионах по следующим адресам:

- Гянджа, комплекс Имамзада

- Лянкяран, в мечети Бёюк базар

- Мингячевир, мечеть Гейдар

- Сумгайыт, Джума мечеть

- Шеки, мечеть Имама Али

- Ширванское отделение Центрального банка крови в Ширване

- Центральная больница Агджабединского района

- Центральная больница Бейлаганского района

- Барда, мечеть Имамзада

- Билясувар, Джума мечеть

- Центральная больница Джалилабадского района

- мечеть Абульфаз Аббаса Гекчайского района

- Хачмазская городская мечеть

- Центральная больница Агсуинского района

- Губинское отделение Центрального банка крови

- Масаллы, Джума мечеть

Заготовленная кровь и изготовленные из нее препараты пойдут на лечение больных гемофилией, талассемией и всех нуждающихся в крови больных.

Напомним, что первый день месяца Мухаррам пришелся на 11 сентября по григорианскому календарю, а день Ашура - на 20 сентября.