Прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 16 сентября.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, передает Day.Az.

Северо-восточный ветер днем перейдет в юго-восточный.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-22, днем 28-32 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 20-23, днем 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана завтра местами грозы, временами дожди, днем в основном без осадков. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 17-22, днем 29-34 градуса тепла, в горах ночью ожидается 10-15, днем 19-24 градуса тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 16 сентября на Абшеронском полуострове ожидаются стабильные погодные условия, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

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