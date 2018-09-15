Прогноз погоды на завтра
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 16 сентября.
Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, передает Day.Az.
Северо-восточный ветер днем перейдет в юго-восточный.
Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-22, днем 28-32 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 20-23, днем 30-32 градуса тепла.
Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70%, днем 40-45%.
В районах Азербайджана завтра местами грозы, временами дожди, днем в основном без осадков. Будет преобладать восточный ветер.
Ночью температура воздуха составит 17-22, днем 29-34 градуса тепла, в горах ночью ожидается 10-15, днем 19-24 градуса тепла.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 16 сентября на Абшеронском полуострове ожидаются стабильные погодные условия, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Прогноз погоды на завтра
Скончался владелец ООО «İrşad Telekom»
Прогноз погоды на завтра
-
14 Сен. 15:55 21 145
-
10:43 4 145
-
14 Сен. 15:29 3 793
-
14 Сен. 16:48 3 614
-
14 Сен. 21:30 3 391