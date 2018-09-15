Зрительница: Совместный парад в Баку говорит о братстве и единстве азербайджанского и турецкого народов
Я получила огромное удовольствие от грандиозного парада, который прошел в Баку.
Об этом, как передает Day.Az, в субботу сказала Trend наблюдавшая за сегодняшним парадом жительница Баку Афет Гусейнова.
"Мы наблюдали потрясающий парад. Этот совместный парад говорит о братстве, вечном единстве азербайджанского и турецкого народов", - сказала она.
Отметим, что 15 сентября исполняется 100 лет со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации, и сегодня на площади Азадлыг прошел парад, посвященный этой дате.
Именно в этот день в 1918 году Кавказская исламская армия, в составе которой был Азербайджанский корпус, вошла в Баку, освободив город от большевистско-дашнакской оккупации.
Освобождение Баку - событие исключительного значения для азербайджано-турецкой дружбы и братства.
Несмотря на то, что на протяжении 70 лет советской власти это событие целенаправленно излагалось в ошибочном контексте, азербайджанский народ никогда не забывал героизма турецких солдат.
Освобождение Баку от большевистско-дашнакской оккупации - одна из самых славных страниц в истории Азербайджана XX века. Несмотря на то, что прошло много лет, братская помощь со стороны тюрок никогда не забывается, всегда вспоминается и будет вспоминаться азербайджанским народом с чувством большой благодарности.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!