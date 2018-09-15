Зритель парада в Баку: Сегодня мы отмечаем день большой победы

Освобождение Баку от большевистско-дашнакской оккупации для нас сродни Малазгиртской победе.

Об этом Trend в субботу сказал Турал Гараев, наблюдавщий за парадом на площади Азадлыг, посвященным 100-летию освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации.

"Сегодня мы отмечаем день большой победы. Самый важный для нас, представителей двух ветвей огузских тюрков, день. Надеемся, что так же будем отмечать победу на наших землях, которые сейчас находятся под оккупацией", - сказал зритель.

Отметим, что 15 сентября исполняется 100 лет со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации, и сегодня на площади Азадлыг прошел парад, посвященный этой дате.

Именно в этот день в 1918 году Кавказская исламская армия, в составе которой был Азербайджанский корпус, вошла в Баку, освободив город от большевистско-дашнакской оккупации.

Освобождение Баку - событие исключительного значения для азербайджано-турецкой дружбы и братства.

Несмотря на то, что на протяжении 70 лет советской власти это событие целенаправленно излагалось в ошибочном контексте, азербайджанский народ никогда не забывал героизма турецких солдат.

Освобождение Баку от большевистско-дашнакской оккупации - одна из самых славных страниц в истории Азербайджана XX века. Несмотря на то, что прошло много лет, братская помощь со стороны тюрок никогда не забывается, всегда вспоминается и будет вспоминаться азербайджанским народом с чувством большой благодарности.