Баку входит в топ-3 городов СНГ для осенних путешествий
17 сентября 2018 06:53 247
Аналитическое агентство ТурСтат представило самые популярные города Содружества Независимых Государств (СНГ) для осенних путешествий российских туристов, передает Day.Az со ссылкой на ТурСтат.
Баку входит в первую тройку осенних путешествий в города СНГ.
Минск, Астана, Баку, Ереван, Ташкент, Алматы, Бишкек, Кишинев, Душанбе и Ашхабад вошли в первую десятку городов СНГ, популярных у российских туристов.
По данным ТурСтат, турпоездки в столицу Азербайджана совершают в среднем на 3,5 дня и расходуют на проживание до $75 в сутки.
Рейтинг составлен по результатам анализа популярности турпоездок осенью 2018 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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