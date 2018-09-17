Тяжелое ДТП в Агсу, есть погибший и пострадавшие
17 сентября 2018 14:27 185
В Агсуинском районе произошла тяжелая дорожная авария.
Как сообщили Report в министерстве внутренних дел, инцидент произошел 16 сентября около 20 часов на территории районного села Дашдемирбейли, передает Day.Az.
Так, столкнулись автомобиль марки ВАЗ-21011, управляемый жителем села Джалаир Габилем Усубовым, и автомобиль марки Mitsubishi, управляемый жителем Лерикского района Хидаятом Нуриевым.
В результате Г.Усубов и три пассажира, а также Х.Нуриев и 1 пассажир были госпитализированы, пассажир Алифага Мамедов кончался в больнице.
Расследование ведется Агсуинским районным отделом полиции.
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