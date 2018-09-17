Тяжелое ДТП в Агсу, есть погибший и пострадавшие

В Агсуинском районе произошла тяжелая дорожная авария.

Как сообщили Report в министерстве внутренних дел, инцидент произошел 16 сентября около 20 часов на территории районного села Дашдемирбейли, передает Day.Az.

Так, столкнулись автомобиль марки ВАЗ-21011, управляемый жителем села Джалаир Габилем Усубовым, и автомобиль марки Mitsubishi, управляемый жителем Лерикского района Хидаятом Нуриевым.

В результате Г.Усубов и три пассажира, а также Х.Нуриев и 1 пассажир были госпитализированы, пассажир Алифага Мамедов кончался в больнице.

Расследование ведется Агсуинским районным отделом полиции.

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