Первокурсники Сумгайытского государственного университета утонули в море

17 сентября 2018 14:33

Оба утонувших в сумгайытской части Каспия молодых людей были студентами. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел вчера. 

Купаясь в море, утонули жители села Узунтепе Джалилабадского района Гусейнов Фарид Аладдин оглу 2000 г.р. и Багирзаде Хаким Хатем оглу 1999 г.р.

Их тела извлечены из воды группой водолазов-поисковиков МЧС и переданы близким. 

Выяснилось, что оба утонувших в этом году поступили в Сумгайытский государственный университет. В связи с началом нового учебного года 14 сентября они переехали из Джалилабада в Сумгайыт. 

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