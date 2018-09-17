Первокурсники Сумгайытского государственного университета утонули в море
17 сентября 2018 14:33 338
Оба утонувших в сумгайытской части Каспия молодых людей были студентами.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел вчера.
Купаясь в море, утонули жители села Узунтепе Джалилабадского района Гусейнов Фарид Аладдин оглу 2000 г.р. и Багирзаде Хаким Хатем оглу 1999 г.р.
Их тела извлечены из воды группой водолазов-поисковиков МЧС и переданы близким.
Выяснилось, что оба утонувших в этом году поступили в Сумгайытский государственный университет. В связи с началом нового учебного года 14 сентября они переехали из Джалилабада в Сумгайыт.
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