В Азербайджане будут привлекать к ответственности этих владельцев автобусов

Компании, автотранспортные средства которых осуществляют международные пассажироперевозки и пассажироперевозки внутри Азербайджана (междугородние и межрайонные) без тахографа, будут нести ответственность. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В связи с этим владельцам автомобилей Государственной службы автомобильного транспорта при министерства транспорта, связи и высоких технологий сделано предупреждение.

Это предусматривает новое дополнение Кабмина в "Порядок проведения конкурса по привлечению компаний к пассажиропервозкам по регулярным внутригородском (внутрирайонным), междугородним (межрайонным) и международным маршрутам автомобильным транспортом", сказала в понедельник глава пресс-службы госслужбы Нурида Аллахъярова.

По ее словам, согласно дополнению автотранспортные средства общего пользования, осуществляющие международные пассажиропервозки и пассажироперевозки внутри страны (междугородние и межрайонные), должны быть оснащены тахографом.

"Перевозчики, организующие международные пассажиро- и грузоперевозки, такие перевозки внутри страны и межрайонные, и выполняющие их водители будут нести ответственность за отсутствие тахографа, соответствующего свидетельства и печати о его поверке, за тахограф, срок поверки которого истек и у которого сорвана пломба, а также за частично или полностью неработающий тахограф и за фальсификацию информации, регистрируемой тахографом", - сказала Аллахъярова.