Трагедия в Гейгеле, погибла женщина

В Гейгельском районе в доме обнаружен труп женщины.

Как сообщает Report, труп Атаевой Сакины (1940) был обнаружен по адресу г. Гейгель, ул. Рамиля Джафарова, дом 26.

Предполагается, что она скончалась несколько дней назад. Сообщается, что женщина проживала по этому адресу одна.

Труп отправлен на медэкспертизу. Причина смерти будет известна в результате проведенных исследований.

По факту ведется расследование.