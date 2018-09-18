В Агсуинском районе сдано в пользование новое здание школы, построенное Фондом Гейдара Алиева - ФОТО

В селе Биджо - одном из наиболее крупных населенных пунктов Агсуинского района, сдано в пользование новое здание полной средней школы, построенное Фондом Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, 17 сентября, в первый день учебного года, состоялось открытие нового учебного заведения, спроектированного и построенного Фондом Гейдара Алиева.

На церемонии с участием руководства района, гостей и родителей прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Открывший мероприятие глава Исполнительной власти Агсуинского района Энвер Сеидалиев подробно рассказал о государственной заботе, проявляемой в нашей стране о развитии образования, в том числе укреплении в последние годы материально-технической базы общеобразовательных школ в Агсу, строительстве новых учебных заведений, проектах, осуществляемых Фондом Гейдара Алиева в этой сфере.

Выступивший на церемонии открытия исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров поздравил учителей и учащихся с новым учебным годом, а также открытием нового школьного здания. Aнар Алакбаров передал участникам церемонии приветствия Первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

Отметив, что Фондом реализованы тысячи проектов, расширяющаяся география которых выходит за пределы Азербайджана, Aнар Алакбаров сказал, что деятельность Фонда охватывает сферы реставрации памятников культуры, образования, здравоохранения, истории и др. Он подчеркнул, что в рамках проектов Фонда Гейдара Алиева в образовательной сфере в нашей стране построены свыше 400 школьных зданий. Проект "Обновляющемуся Азербайджану - новую школу" и работа, проводимая в рамках этого проекта, - результат заботы Фонда о нашем образовании, нашем будущем.

Выступивший на мероприятии директор школы Яшар Гараев отметил, что наряду с прекрасными условиями, созданными в новом школьном здании, учебное заведение оснащено необходимым оборудованием. От имени коллектива школы и жителей села он выразил признательность президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

Затем гости ознакомились с условиями, созданными в здании.

Отметим, что двухэтажное здание школы общей площадью 2500 квадратных метров рассчитано на 220 ученических мест. B здании - 11 классных комнат, оснащенных всем необходимым инвентарем и оборудованием, химическая, биологическая и физическая лаборатории, кабинет информатики, медицинский кабинет, мастерская, кабинет военной подготовки, актовый зал и столовая. На открытом воздухе создана спортивная площадка площадью 1000 квадратных метров.

Новое учебное заведение обеспечено постоянной водой, отопительной системой, а также системами оповещения о пожаре и видеонаблюдения. На территории заложена полоса озеленения, посажены более 200 деревьев.

В школе в одну смену учатся 150 учащихся. Их обучением и воспитанием занимаются 23 педагога. Преподавание проводится на азербайджанском языке.

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