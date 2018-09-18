В Азербайджане продлен срок приема учащихся в первый класс
В Азербайджане продлен срок приема в первый класс общеобразовательных школ при Управлении образования по городу Баку на 2018-2019 учебный год. Об этом говорится в сообщении министерства образования, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Электронная регистрация детей может проводиться с 17 сентября по 15 октября. После этого срока обращения приниматься не будут.
После электронной регистрации ребенка родители должны представить в школу необходимые документы. После приема документов родителю выдается квитанция.
Отметим, что прием в первые классы общеобразовательных школ столицы на 2018-2019 учебный год начался с 22-го февраля. До этого процесс уже проводился в два этапа. Несмотря на начало уроков, учитывая поступающие обращения родителей, опоздавших по уважительным причинам, было принято решение о продлении электронной регистрации и приема документов в первый класс до 15 октября 2018 года.
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