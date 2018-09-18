На Судоремонтном заводе «Биби-Эйбат» капитально отремонтировано еще одно судно - ФОТО

На Судоремонтном заводе "Биби-Эйбат" проведен ремонт буксирно-снабженческого судно "Нерча", принадлежащего Каспийскому морскому нефтяному флоту ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство". Об этом говорится во вторник в сообщении ЗАО, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе ремонтного процесса были отремонтированы основные и вспомогательные двигатели, насосы и трубопроводные системы судна. Кроме того, были обновлены жилые комнаты для экипажа, санитарные узлы и столовые.

В то же время, с вводом судна в док, был осуществлен ремонт двигательно-рулевого комплекса, донно-забортной арматуры и протекторных установок, а также осуществлена замена поврежденных участков подводных и надводных частей, которые создавали угрозу при спуске судна на воду. Кроме того, подводная и надводная части судна была очищена и покрашена.

После завершения ремонта механического и электрического оборудования корабля были проведены морские испытания. Испытания прошли успешно и судно отправлено в порт-базу "КМНФ".

Судно "Нерча", так же как и другие снабженческие судна, будут участвовать в осуществлении нефтегазовых проектов - в снабжении нефтегазодобывающих объектов, буксировке тяжелых конструкций, буровых установок, перевозке якорей. Судно длиной 67,23 и шириной 13,89 метров снабжено двумя двигателями типа 12V22, производства фирмы "Wartsila", мощностью 2х2420 лошадиных сил.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook