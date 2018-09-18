В Лянкяране произошла цепная авария, есть пострадавшие

18 сентября 2018 14:25

В Лянкяране произошло ДТП, в результате которого пострадали 3 человека. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, авария зарегистрирована на пролегающем через город Лянкяран отрезке магистрали Алят-Астара, на территории под названием круг "Лявянги". 

Авария произошла по вине жителя Билясуварского района, водителя автомобиля марки ВАЗ-2107 с государственным регистрационным номером 12-BG-301. 

В результате ДТП столкнулись автомобили марки Mercedes с государственными регистрационными номерами 42-BC-401 и 99-EZ-309. Трое раненых доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу. Один из них получил легкую травму, еще двое - жители билясуварского села Тезекенд Алифага Пилага оглу Мурадов 1968 г.р. и Вугар Шамиль оглу Расулов 1985 г.р. помещены в отделение травматологии. 

По факту ведется расследование. 

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